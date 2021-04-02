Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı 'Dmitry Rogachev' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı 'Dmitry Rogachev' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

(İpek Yavaş - Utku Yaşar Cüce/İHA)

Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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