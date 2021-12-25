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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.


Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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