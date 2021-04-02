Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü.

Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi | ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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