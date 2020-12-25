Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

25.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:22
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı, 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazılarının önünden ilerleyen gemi, Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı, 'PM-138' borda numaralı savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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