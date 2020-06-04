Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazından geçti.
04.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:28
Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazından geçti.
Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazından geçti. Marmara Denizi yönünden saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Saratov', 9.35 sıralarında Nara Burnu'nu geçerek Çanakkale önlerine geldi. Buradan Ege Denizi'ne doğru yol alan 'Saratov'a Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA