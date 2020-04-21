Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve saat 11.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Türk sahil güvenlik botu, Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemisinin boğazı geçişine refakat etti.

Kaynak: İHA