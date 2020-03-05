Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.
Sabah 09.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 10.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.
Kaynak: İHA