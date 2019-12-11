Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haberler » Güncel » Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

11.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:30
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi 'ndan geçerek 'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus savaş gemisi 'Vasily Bykov', saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.

(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler