Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - İspanya'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - İspanya'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki 'Vasiliy Bikov', saat 16: 30 sıralarında boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.