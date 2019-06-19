Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden bugün saat 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Boğaz geçişini tamamlayan Rus Savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA