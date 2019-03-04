Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, saat 08.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA