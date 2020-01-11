Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda geçti
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Azov isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Azov isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 15.00 sıralarında Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, saat 16.00 sıralarında Dur Yolcu yazısı önlerine ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE