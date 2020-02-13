Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

13.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:09
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 10.15 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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