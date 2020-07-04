Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
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Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldıRus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 626 Borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
04.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:33

RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 626 Borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin geçisi kameralara yansıdı.Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.


Kaynak: DHA

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