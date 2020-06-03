Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ RUS savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti
03.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:19

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ RUS savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları  'Azov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.

SİPERE YATARAK GEÇTİ

Geminin boğaz geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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