Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

28.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:35

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden boğaza saat 08.00 sıralarında giriş yapan ve güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu göze çarpan Rus savaş gemisi Azov, saat 09.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

36 millik boğaz geçişini tamamlayan Azov, Akdeniz'e doğru yol almayı sürdürüyor.

(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)

Kaynak: İHA