Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haberler » Güncel » Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber

Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

21.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:36
Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Rus savaş gemisi Azov'a boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da refakat etti. Saat 15: 00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan 'Azov', 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler