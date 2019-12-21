Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisi Azov'a boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da refakat etti. Saat 15: 00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan 'Azov', 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE