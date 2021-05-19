Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' savaş gemisi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri | Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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