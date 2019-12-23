Rus savaş gemisi 'admiral makarov', çanakkale boğazı'ndan geçti
Haberler » Güncel » Rus savaş gemisi 'admiral makarov', çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber

Rus savaş gemisi 'admiral makarov', çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

23.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:40
Rus savaş gemisi 'admiral makarov', çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', 'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', 'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Rus savaş gemisi 'admiral makarov', çanakkale boğazı'ndan geçti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler