Son dakika haber! Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haber! Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, 12.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Son dakika haber! Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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