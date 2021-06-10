Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün sabah saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemileri 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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