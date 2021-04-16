Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN