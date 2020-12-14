Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:00

- Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

- Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi açıklarından saat 15.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen savaş gemileri Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemilerinin boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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