Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikat yaptı
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Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikat yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikat yaptı

Rusya'ya ait SU-30 savaş uçaklarının desteği ile Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yaptı.

Rusya'ya ait SU-30 savaş uçaklarının desteği ile Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yaptı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilim sürerken, Rus ordusu Ukrayna ile sınırlarına çok sayıda asker göndermiş ve geçtiğimiz hafta da Hazar Denizi'ndeki filolar Karadeniz'e sevk edilmişti. Rus ordusunun Karadeniz Filosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait Grayvoron ve Vyshny Volochyok isimli savaş gemileri ile Karadeniz'de tatbikat yapıldığı belirtildi. Tatbikatın niteliğini, "Ortak Hava Savunma Tatbikatı" olarak duyuran Karadeniz Filosu, "Karadeniz Filosu'na ait Grayvoron ve Vyshny Volochyok bir tatbikatın parçası olarak kış eğitim döneminde ortak hava savunma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta gemiler, simüle edilmiş düşman hava unsurlarına ateş etti. Gemiler, uçaksavar füzeleri ile saldırıları püskürttü" denildi.

Tatbikatta, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 tipi savaş uçaklarının da kullanıldığı aktarılırken, bu uçakların düşman hedeflerini daraltma konusunda yardımcı olduğu belirtildi. Tatbikatın ise Rus ordusunun Karadeniz Eğitim Sahası'nda gerçekleştirildiği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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