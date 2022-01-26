Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, 20'den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz'e girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20'den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz'e girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "20'den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz'de belirlenmiş bölgelere girmiştir." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapacak

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapacak

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapacak

AA - Son Dakika Haberleri

Savaş Gemisi, Karadeniz, Tatbikat, Savaş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title