Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Rus Donanması'na bağlı 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı 'Vitse Admiral Zakharin' mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Rus Donanması'na bağlı 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı 'Vitse Admiral Zakharin' mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na bağlı 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı 'Vitse Admiral Zakharin' mayın tarama gemisi, 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolünü geçen gemiler, Nara Burnu'nu da dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Gemilere, boğazı geçişinde Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Mayın, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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