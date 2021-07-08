Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 027 borda numaralı 'Kondopoga' ile 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi | RUS SAVAŞ GEMİLERİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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