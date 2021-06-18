Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 121 borda numaralı 'Moskova' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 121 borda numaralı 'Moskova' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 121 borda numaralı 'Moskova' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. 


Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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