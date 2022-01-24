Rus savaş gemileri Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak - Haberler
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Rus savaş gemileri Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak

Rus savaş gemileri Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 savaş gemisinin askeri tatbikat için Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 savaş gemisinin askeri tatbikat için Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Batı Askeri Bölgesinden yapılan açıklamada, çok sayıda savaş gemisinin Baltık Denizi'nde tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "20 savaş gemisi, planlanmış muharebe eğitimi faaliyetlerinin bir parçası olarak görevleri yerine getirmek için Baltık Denizi'nin belirlenmiş bölgelerine girmiştir." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının, ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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