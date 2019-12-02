Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü. Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor.
Küçük bir servetin üzerine konmak ister misiniz? O zaman Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtının" üzerine oturabilirsiniz.
Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor. 1 Aralık tarihinden itibaren görülebilecek eser kurşun geçilmez camla kaplı. İlginç eser, paranın enerjisini hissetmek isteyen ziyaretçiler için tasarlandı. Euronews.com'da Görüntüle