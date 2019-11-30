Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
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Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi

Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü.

30.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:36

Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü. Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
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