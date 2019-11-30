Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü.
30.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:36
Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü. Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi