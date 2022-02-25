"Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı ünvanı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca ülke genelinde genel seferberlik ilanıyla alakalı olarak imzaladığı kararnameden de bahseden Zelenskiy, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" dedi.