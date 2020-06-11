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Rus sağlık sistemine "yetersiz yatırım" uyarısı

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus sağlık sistemine yetersiz yatırım yapıldığını belirterek, "Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Rus sağlık sistemine
11.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:52

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus sağlık sistemine yetersiz yatırım yapıldığını belirterek, "Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Kudrin, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, yarım milyondan fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen Rusya'nın sağlık sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Sağlık hizmetlerini yatırım yapmadan iyileştirmenin imkansız olduğunu vurgulayan Kudrin, "Sağlık sistemine yetersiz yatırım yapılıyor. Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Rusya'nın bazı bölgelerindeki sorunlara da işaret eden Kudrin, "Sadece yatırım eksikliği değil, bazı bölgelerdeki sağlık sistemi güncel koşulları da karşılayamıyor. Ciddi bir dönüşüme ihtiyacımız var. Denetim yapıp bazı rakamları ortaya çıkartacağız." diye konuştu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 502 bin 436'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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