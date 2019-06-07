"Rus S-400 füze sisteminin Türkiye'ye teslimatına iki ay içinde başlanacak"

"Rus S-400 füze sisteminin Türkiye'ye teslimatına iki ay içinde başlanacak"

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlanacağını duyurdu.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlanacağını duyurdu.

Interfax'ın haberine göre Chemezov, Rusya'nın Türk uzmanlara S-400'ün kullanımı konusunda verdiği eğitimin bittiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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