"Rus S-400 füze sisteminin Türkiye'ye teslimatına iki ay içinde başlanacak"
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlanacağını duyurdu.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlanacağını duyurdu.
Interfax'ın haberine göre Chemezov, Rusya'nın Türk uzmanlara S-400'ün kullanımı konusunda verdiği eğitimin bittiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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