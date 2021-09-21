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Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflaması bekleniyor

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflaması bekleniyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

Reşetnikov, Moskova'da düzenlenen hükümet toplantısında, Rus rublesinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rublenin, hükümet ve vatandaşların döviz alımları nedeniyle zayıfladığını ifade eden Reşetnikov, "Rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşünüyoruz. Bütçe kuralı çerçevesinde döviz alımındaki artışın yanı sıra yerleşiklerin aktif döviz varlıkları nedeniyle ruble zayıfladı." diye konuştu.

Bu yıl ithalatta yaşanan artış ve uluslararası yatırımcı davranışlarının önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Reşetnikov, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

Reşetnikov, ruble/ Dolar paritesinin 2022'de 72,1, 2024'te ise zayıflayarak 73,6 seviyesine gelmesini beklediklerini kaydetti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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