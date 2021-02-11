Rus rublesini "dijital ruble" ile güçlendirme planı
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Rus rublesini "dijital ruble" ile güçlendirme planı

11.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:06
Rus rublesini

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, "dijital ruble" sayesinde, geleneksel Rus rublesinin uluslararası alandaki rekabet gücünün artırabileceğini söyledi.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, "dijital ruble" sayesinde, geleneksel Rus rublesinin uluslararası alandaki rekabet gücünün artırabileceğini söyledi.

Çebeskov, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Rusya Merkez Bankası'nın dijital ruble kullanımına yönelik attığı adımları değerlendirdi.

Dijital para birimlerinin, uluslararası ödemelerde bir araç olarak kullanılmaya başlayabileceğine işaret eden Çebeskov, "Çin "dijital yuan" ile yuanı küresel rekabette güçlendirmek istiyor. Bu konuya daha yakından bakmalıyız. Çünkü dijital ruble de sıradan rublenin yanı sıra dünyanın diğer dijital para birimleriyle rekabet edebilecek." dedi.

Dijital rublenin, diğer dijital para birimleri arasında daha cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çebeskov, "Avrasya Ekonomik Birliği ve dışında kalan ülkelerin dijital rubleye erişiminin basitleştirilmesi gerekir. Böylelikle geleneksel Rus rublesinin de uluslararası alandaki rekabet gücünü artırabiliriz." yorumunu yaptı.

Para birimlerinin dijitalleşme sürecinin mali sistemleri kökten değiştirebileceğinin altını çizen Çebeskov, "Dijital rublenin de tüm potansiyel avantajlarını değerlendirmek şu an için zor. Doğru bir yapı ile dijital ruble, verimlilik, şeffaflık, bütçe ve harcamalar süreçleri dahil olmak üzere Rusya Maliye Bakanlığı için bir fırsatlar okyanusunun kapılarını açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası tarafından Ekim 2020'de yapılan açıklamada, dijital rublenin tedavüle sokulma sürecinin değerlendirildiği kaydedilerek, "Dijital ruble, nakit ve nakit dışı ödemelerle birlikte yeni, ek bir ödeme biçimi haline gelebilir." denilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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