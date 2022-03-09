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Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

AA - Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Rus rublesi, ekonomik yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

Rus rublesi, ekonomik yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.

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AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Ukrayna, dolar, Rusya, Rus, Ekonomi, Haberler

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