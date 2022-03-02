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Rus rublesinde değer kaybı durmuyor

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rus rublesinde değer kaybı durmuyor

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor.

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor.

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

dolar, Rus, Ekonomi, Haberler

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