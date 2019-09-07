Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

07.09.2019 12:19

Ege'den Marmara'ya hareket eden 'Prof. Nikolay Muru' adlı Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Rus donanmasına ait AIT SB-565 borda numaralı ve 57 metre uzunluğundaki kurtarma ve yedekleme römorkörü 'Prof. Nikolay Muru' saat 11: 45'de boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan Rus gemisi, Marmara'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA