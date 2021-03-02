Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı
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Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı

02.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:53
Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) onur üyesi Rus ressam Elizabeth Tuganova (73), hayranı olduğu Muğla'nın Datça ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) onur üyesi Rus ressam Elizabeth Tuganova (73), hayranı olduğu Muğla'nın Datça ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rus ressam Elizabeth Tuganova, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından 1990 yılında Türkiye'ye yerleşti. Bir süre İstanbul'da yaşamını sürdüren Tuganova, müzisyen Halil Önbaş ile 2 yıl süren bir evlilik yaptı. 2001 yılında Muğla'ya yerleşen sanatçı, Marmaris, Datça ve Fethiye'de yaşadı. Kimsesi olmadığı için bir yıldır Niğde'nin Bor ilçesindeki Ahmet Kuddusi Huzurevi'nde kalan Tuganova, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Tuganova, 27 Şubat gecesi, hayatını kaybetti. Tuganova için bugün yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Datça'da cenaze töreni düzenlendi. Belediye Mezarlığı'ndaki törene Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, eski Belediye Başkanı Şener Tokcan, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan ve Tuganova'nın dostları katıldı. Tuganova'nın tabutu üzerine, yeşil renkli örtü, UASB'nin Rusça ismi ve logosu ile üzerinde 'Barış' yazılı pankart koyuldu.

HIRISTİYAN ORTODOKS İNANCINA UYGUN TOPRAĞA VERİLDİ

Rus ressam Tuganova'nın cenazesi, Hıristiyan Ortodoks inancı doğrultusunda tabutla toprağa verildi. UASB Başkanı Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, Tuganova'nın geride bıraktığı eserleriyle her zaman anılacağını söyledi. Işıkhan, "Bu dünyada önemli olan yaşadığımız sürece insanların yüreklerine dokunabilmek, acılar ve mutlulukları paylaşabilmektir. Elizabeth böyle bir insandı. Sanatçılar kuşlar gibidir. Kuşların kanatları vardır, vatanları, sınırları yoktur. Kuşlar kanatlarıyla her ülkeye gider, her ülkeye konarlar. Sanatçıların da kanatları eserleridir. Kanatlarının bir ucu yeryüzü, halklar, acılar, özlemler ve savaşlar ise diğer ucu kendisidir. Sanatçı, kendi kanatlarını kendi oluşturur. Bunu eserleriyle dile getirir" dedi.1949 Moskova doğumlu olan Tuganova, Tiflis'de filoloji öğrenimi görürken, empresyonizmin ustalarından resim eğitimi aldı. Sanatçı, bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'nin değişik kentlerinde resim sergisi açtı. Tuganova'nın hayatı, İzmirli yazar Selmina Melikoğlu tarafından, "Aşkın Yüz Yılı Elizabeth" adı altında 5 yıl önce romanlaştırılmıştı.

Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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