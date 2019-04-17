Rus Rahip, Eşi Güzellik Yarışmasına Katılınca Sürgüne Gönderildi

Rusya'nın Ural bölgesinde yer alan Magnitogorsk kentindeki Ortodoks kilisenin rahibi Sergiy Zotov, eşi güzellik yarışmasına katıldığı gerekçesiyle sürgüne gönderildi.

Rahip Zotov'un eşinin katıldığı güzellik yarışmasının ardından fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabında paylaştığı ve bu davranışının da uygunsuz olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle