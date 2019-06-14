Rus polislere 'Türkiye'de tatil' izni

Rus polislere 'Türkiye'de tatil' izni

Rusya'da İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin, Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar çıktı.

Rus polislere 'Türkiye'de tatil' izni
Rusya'da İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin, Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar çıktı.
8 Nisan 2019 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da katılmıştı.

TÜRSAB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iş dünyası temsilcilerini dinlediği toplantıda Firuz Bağlıkaya, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm hareketini gerçekleştiren seyahat acentalarının yaşadığı sıkıntıların dile getirildiği belirtildi. Söz konusu toplantıda Bağlıkaya, Türkiye'nin, Rusya İçişleri Bakanlığı mensuplarının tatil amaçlı olarak gitmesine izin verilen ülkeler arasında yer almadığını gündeme getirmiş, Rus yetkililerden asker, polis ve güvenlik görevlisi olarak görev yapan kamu görevlilerinin, seyahat kısıtlanmasının kaldırılması yönünde taleplerini iletmişti.
BİR MİLYONDAN FAZLA POLİS İÇİN TÜRKİYE'DE TATİLİN YOLU AÇILDI
Turizm sektörü temsilcilerinin de dile getirdiği konu başlıklarını dikkatle dinleyen ve notlar alan Rusya Devlet Başkanı Putin, iletilen talepleri inceleyeceğini, mümkünse sorunların çözüme kavuşması için hemen adım atılacağının sözünü vermişti. Toplantıda dile getirilen bu talep, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, yaklaşık 1 milyonu bulan Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanı ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin artık Türkiye'de tatil yapabileceği konusundaki kararın imzalandığını kamuoyuna duyurdu. Kolokoltsyev, Türkiye ve Tayland'ı "Rus polis teşkilatı mensuplarının tatil yapmaları yasak olan ülkeler" listesinden çıkardıklarını açıkladı. Rus güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil engelinin kaldırılmasıyla birlikte 1 milyondan fazla polis için Türkiye'de tatil yapmanın yolu açılmış oldu.
Bu yıl, Rusya'dan beklenen 6 milyon turist sayısının, Rus polislere Türkiye'de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor.


- Alas
Kaynak: DHA
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