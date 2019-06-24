'Rus polisi' turizmi canlandıracak

Türkiye'de tatil yapmalarına izin verilen Rus polisi, aileleriyle yaklaşık 2,5 milyonluk potansiyel oluşturuyor.

'Rus polisi' turizmi canlandıracak

Türkiye'de tatil yapmalarına izin verilen Rus polisi, aileleriyle yaklaşık 2,5 milyonluk potansiyel oluşturuyor.

Kaynak: Dunya.com

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