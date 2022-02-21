Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor
AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.
Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 1 artarak 78 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,2 yükselişle 88,62'ye çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), yüzde 8'e yakın değer kaybederek 3.140 puana, RTS endeksi de yüzde 9 azalarak 1.267 puana geriledi.
AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi