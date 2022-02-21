Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 1 artarak 78 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,2 yükselişle 88,62'ye çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 8'e yakın değer kaybederek 3.140 puana, RTS endeksi de yüzde 9 azalarak 1.267 puana geriledi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Ukrayna, Rusya, dolar, Rus, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title