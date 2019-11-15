Rus piyanist Nikolai Demidenko İstanbul'da konser verdi

15.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 15.11.2019 22:32

Bu yıl 13. kez gerçekleştirilen, dünyaca ünlü birçok piyanisti ağırlandığı İstanbul Resitalleri'nin kasım ayı programında Rus piyanist Nikolai Demidenko sahneye çıktı.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de gerçekleşen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Demidenko, Schubert/Liszt'in Viyana Geceleri, Schubert, Scriabin ve Prokofiev'in piyano sonatlarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Nikolai Demidenko kimdir?

Özellikle Rus konçertoları repertuvarındaki hakimiyeti, yaklaşık 40 albümü, etkileyici ve güçlü yorumculuğu ile 21. yüzyılın en sıra dışı piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Rus piyanist 1955'te dünyaya geldi. Müziğe 5 yaşında büyükbabasının eski piyanosunu çalarak başlayan sanatçı, ilk müzik eğitimini 6 yaşında Moscow Gnessin School'da Anna Kantor'dan aldıktan sonra müzik eğitimine Dmitri Bashkirov ile Moskova Konservatuvarında devam etti. Albümlerinde Bach-Busoni, Chopin, Clementi, Liszt, Medtner, Mussorgsky, Prokofiev, Rachmaninov, Schubert ve Schumann'ın eserlerini yorumlayan 64 yaşındaki sanatçı, Gramophone Award'da "En İyi Konçerto Ödülü'nün yanı sıra "Preis der deutschen Schallplattenkritik" ödülü ve MIDEM Özel Chopin Ödülü'nü kazandı.

Kaynak: AA