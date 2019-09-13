Rus piskopos, şehri alkol ve şehvetten korumak için uçaktan döktüğü kutsal suyla yıkadı

Rus piskopos, şehri alkol ve şehvetten korumak için uçaktan döktüğü kutsal suyla yıkadı

Rusya'da yaşayan bir piskopos görev yaptığı şehri 'aşırı alkol tüketimi ve şehvetten' korumak için havadan kutsal suyla yıkadı.

13.09.2019 11:30
Rus piskopos, şehri alkol ve şehvetten korumak için uçaktan döktüğü kutsal suyla yıkadı

Rusya'da yaşayan bir piskopos görev yaptığı şehri 'aşırı alkol tüketimi ve şehvetten' korumak için havadan kutsal suyla yıkadı.


Başkent Moskova'nın 180 kilometre kuzey batısında yer alan Tver şehrini uçakla gezen piskopos "Tver'i kuş bakışı görmek istedim. Bu şehrin azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak uçakla bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar şehrimizi kötülüklerden koruyor."dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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