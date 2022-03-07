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Rus Petrolüne Alternatif Aranıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Batılı ülkeler, Rusya'ya bir dizi yaptırımı devreye sokmalarına rağmen her gün Rusya'ya petrol ve doğalgaz için milyonlarca dolar ödemeye devam ediyor.

Batılı ülkeler, Rusya'ya bir dizi yaptırımı devreye sokmalarına rağmen her gün Rusya'ya petrol ve doğalgaz için milyonlarca dolar ödemeye devam ediyor. Avrupalı liderler, kıtanın enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Rusya'nın yerine getirebilecekleri bir alternatif arayışında

DailyMotion.com - Güncel

Doğalgaz, Petrol, dolar, Rusya, Güncel, Haberler

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