Rus petrol tankerinde patlama meydana geldi: 10 kişi kurtarıldı
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Rus petrol tankerinde patlama meydana geldi: 10 kişi kurtarıldı

25.10.2020 00:19 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:22
Rus petrol tankerinde patlama meydana geldi: 10 kişi kurtarıldı

Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde meydana gelen patlama sonucu gemideki 13 kişilik mürettebattan 10'u kurtarıldı.

Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde meydana gelen patlama sonucu gemideki 13 kişilik mürettebattan 10'u kurtarıldı.

Rus TASS haber ajansına göre, Azak Denizi'nde bulunan Rusya'ya ait "General Hezi Aslanov" petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Gemide bulunan 13 kişilik mürettebattan 10'unun kurtarıldığı ve 3'ünün kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, patlamanın güvenlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana geldiği ve petrol buharının patladığı aktarıldı.

Tankerde petrol sızıntısının olmadığı ifade edilirken, olayın incelendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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