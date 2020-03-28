Rus petrol şirketi Rosneft Venezuela'dan çekildi Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Venezuela'daki faaliyetlerini durdurduğunu ve ülkedeki tüm varlıklarını Rus hükümetine sattığını duyurdu.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Venezuela'daki faaliyetlerini durdurduğunu ve ülkedeki tüm varlıklarını Rus hükümetine sattığını duyurdu. Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Venezuela'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Şirketin Venezuela'daki tüm varlıklarının Rus hükümetine satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, satış işleminin sonucunda Rosneft'e ait bir alt şirketin Rosneft'in yüzde 9,6'lık hissesine sahip olacağı kaydedildi. ABD yönetimi, Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle Rus petrol şirketi Rosneft'e bağlı "Rosneft Trading SA" adlı iştiraki geçen ay yaptırım listesine almıştı. Rusya'nın en büyük petrol şirketi konumundaki Rosneft, küresel petrol üretiminin de yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiriyor. Kaynak: AA