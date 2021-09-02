Rus petrol şirketi Rosneft, Kuzey Akım 2 üzerinden doğal gaz sevk etmek istiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in yakında tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmek için başvuruda bulunduğunu ve konunun değerlendirildiğini açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in yakında tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmek için başvuruda bulunduğunu ve konunun değerlendirildiğini açıkladı.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol üretiminin yanı sıra son dönemde doğal gaz üretimine yönelik de yatırımlarını artıran Rosneft'e dair açıklamalarda bulundu.

Şirketin Kuzey Akım 2 üzerinden doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmek istediğine dair girişimlerde bulunduğunu anlatan Novak, "Rosneft bu konuda başvuruda bulundu. Şu anda bakanlıkların görüşlerini bekliyoruz, sonrasında hükümet nezdinde konuyu istişare edeceğiz." dedi.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Gazprom Başkanı Aleksey Miller da bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına bu yıl başlayabileceklerini bildirmişti.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay